"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая сейчас вместе с мужем Александром отдыхает на Бали, поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в черном купальнике в бассейне, продемонстрировав "пятую точку".
Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/maruvofficial
На втором фото певица обнималась со своим мужем, а на третьем снимке пара нежно целовалась.
Maruv с мужем Александром
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv целуется с мужем
Фото: instagram/maruvofficial
Отметим, что в комментариях к публикации мнения поклонников разделились. Одни засыпали Корсун комплиментами, а другие – раскритиковали.
"Анечка, ты такая хорошенькая, миленькая, красотка", "Вы такие классные", "Красивая попка", "Господи, какая же ты страшная", "Да, подзагореть бы не помешало", "В ее стиле – пошло", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Maruv продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Соблазнительная Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в пикантной фотосессии
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в откровенном купальнике
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.
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