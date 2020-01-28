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28 января • обновлено в 15:33
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"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне

2.2т
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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая сейчас вместе с мужем Александром отдыхает на Бали, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в черном купальнике в бассейне, продемонстрировав "пятую точку".

Maruv

Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/maruvofficial

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На втором фото певица обнималась со своим мужем, а на третьем снимке пара нежно целовалась.

Maruv с мужем Александром

Maruv с мужем Александром

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv целуется с мужем

Maruv целуется с мужем

Фото: instagram/maruvofficial

Отметим, что в комментариях к публикации мнения поклонников разделились. Одни засыпали Корсун комплиментами, а другие – раскритиковали.

"Анечка, ты такая хорошенькая, миленькая, красотка", "Вы такие классные", "Красивая попка", "Господи, какая же ты страшная", "Да, подзагореть бы не помешало", "В ее стиле – пошло", – написали люди.

"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне
"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне
"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне
"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне
"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне
"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне
"В ее стиле – пошло!" Maruv взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пикантной фотосессии

Maruv в пикантной фотосессии

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном купальнике

Maruv в откровенном купальнике

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
MARUV
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