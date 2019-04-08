"Maruv уже плачет": дерзкое выступление на "Голосі країни" взорвало сеть

В воскресенье, 7 апреля, прошел первый прямой эфир шоу "Голос країни-9". Участница команды Потапа, рок-исполнительница и мать двоих детей Виктория Ягич поразила зрителей своим исполнением песни скандальной певицы MARUV.

Ягич вышла на сцену в боди и исполнила рок-версию хита Drunk Groove. Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Пошла жара наконец-то", "На удивление, классно вышло, зажгла! Без ее этих хрипов надрывных, отлично﻿", "Пока самое зажигательное выступление", "Какая еще Maruv!? Когда начался припев, это просто взрыв! Ягич огонь", "В первые в жизни слышу и вижу, что оригинал нервно курит в сторонке. Круто﻿", "Maruv уже плачет, увидев такое﻿", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, названы имена участников шоу "Голос країни-9", которые в результате зрительского голосования и выбора тренеров прошли в полуфинал.

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