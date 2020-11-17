MARUV стала судьей в российском шоу: в сети негодование

Украинская певица MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу "Суперстар", которое транслируют на телеканале "НТВ".

Соответствующий пост опубликовали на официальной странице Евровидения в Instagram, который позже удалили (скриншоты можно посмотреть ниже).

Так, в сети пользователи начали бурно обсуждать ситуацию. Многие считают, что артистка не должна развивать свою деятельность и в России, и Украине. Но некоторые все же встали на защиту певицы.

MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу Скриншот "Сегодня"

"Жаль, что она выбрала развиваться в России, а не в Украине", "Деньги не пахнут", "Человек вправе сам выбирать, где ему комфортней, а не зацикливаться, как большинство, на одном", – написали в комментариях.

MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу Скриншот "Сегодня"

Стоит отметить, что вскоре данный пост со страницы удалили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV и TikTok-блогер Даня Милохин записали кавер на песню "Есть только миг" для российского сериала "Перевал Дятлова".