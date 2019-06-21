MARUV спляшет в Москве на разогреве у популярной певицы

Украинская певица MARUV, которая вопреки напряженной ситуации в Украине выступает в России, спляшет на разогреве у американской поп-дивы Кристины Агилеры в Москве.

Об этом свидетельствует официальное заявление концертного организатора SAV Entertainment на странице в Facebook.

"Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV, номинантка на конкурс Евровидение и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки", – сказано в заявлении.

Афиша о концерте Кристины Агилеры SAV Entertainment

Организаторы добавили, что альбом MARUV "BLACKWATER", который был представлен в сентябре 2018 года, стал в России трижды платиновым.

"А хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции", – похвалили в РФ артистку.

Анна Корсук Instagram@maruvofficial

MARUV Instagram@maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV никогда не отрицала, что зарабатывает на выступлениях в России. На этой почве даже разгорелся скандал в сети, когда она стала победительницей Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине, куда она впоследствии не поехала.

После этого она отплясала на юбилее у российского продюсера Иосифа Пригожина. Позже она отправилась в Москву для участия в премии МузТВ-2019, где она была представлена, как одна из номинанток. Победу звезда не получила, но российскую публику развлекла, после чего встретилась с запрещенной в Украине Екатериной Варнавой. В итоге певицу раскритиковали, что она ездит в страну-агрессор, пока гибнут украинцы.

После этого MARUV на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

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