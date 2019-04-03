MARUV сплясала для Пригожина на юбилее

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась представлять Украину, отплясала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте его супруга Валерия (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

На 50-летии продюсера пришло много звезд российского шоубиза, среди которых оказалась и украинка Корсун, которой пришлось поддерживать танцевальный "градус". MARUV вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

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На юбилее Пригожина певица исполнила один из хитом Drunk Groove. На мероприятии присутствовало около 500 гостей, среди которых были Наташа Королева, Валерий Сюткин, Яна Рудковская, Максим Галкин, Алсу, Лариса Долина и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин публично поддержал MARUV, когда вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России. Он отметил, что в Украине молодым артистам "не дают жить и дышать", а MARUV просто "вынудили" отказаться от конкурса путем давления.

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