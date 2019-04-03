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MARUV сплясала для Пригожина на юбилее

2.3тЧитать материал на украинском

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась представлять Украину, отплясала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте его супруга Валерия (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

На 50-летии продюсера пришло много звезд российского шоубиза, среди которых оказалась и украинка Корсун, которой пришлось поддерживать танцевальный "градус". MARUV вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

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MARUV сплясала для Пригожина на юбилее

На юбилее Пригожина певица исполнила один из хитом Drunk Groove. На мероприятии присутствовало около 500 гостей, среди которых были Наташа Королева, Валерий Сюткин, Яна Рудковская, Максим Галкин, Алсу, Лариса Долина и другие.

@maruvofficial #марув #maruv

Допис, поширений Daniil Goloshchapov (@valeriya_iosif_live)

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин публично поддержал MARUV, когда вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России. Он отметил, что в Украине молодым артистам "не дают жить и дышать", а MARUV просто "вынудили" отказаться от конкурса путем давления.

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Персоны
Иосиф ПригожинMARUV
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Чем отличается нацистский концлагерь от бандеровского))))
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