MARUV сделала неожиданное признание о стриптиз-клубе

Скандальная украинская певица MARUV призналась, что познакомилась со своим мужем Александром Корсуном в стриптиз-клубе.

О бурной молодости и главном событии в жизни она рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что Анна Корсун не танцевала на пилоне в клубе, а работала вокалисткой. Ее будущий возлюбленный оказался другом коллеги, который захотел свести певицу с кем-нибудь.

MARUV Instagram"maruvofficial

"Там работал кальянщик, и мы с ним очень подружились. Он говорит: у меня есть друг, давай я тебя познакомлю, что ты одна и одна, давай тебе найдем парня. И приходит Саша. Вот так мы и познакомились. Мы недолго встречались, почти сразу начали жить вместе и расписались", – призналась она.

Они до сих пор не устраивали свадьбу. Певица пригрозила возлюбленному серьезной обидой, если он для нее не устроит красивое мероприятие. Пара решила сделать свадьбу на одну из годовщин.

"Я не знаю, какое это будет платье. Наверно такое – в ретро-стиле, но белое платье", – удивила певица ведущую, которая думала, что свадьба будет необычной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV похвасталась откровенным шоу в Москве, чем вызвала волну негодования пользователей сети. Также ее призвали покинуть страну после признания в любви Санкт-Петербургу.

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