MARUV разнесли за "испорченный народный шедевр" из-за клипа к сериалу "Перевал Дятлова"

Украинская певица MARUV и TikTok-блогер Даня Милохин записали кавер на песню "Есть только миг" для российского сериала "Перевал Дятлова". В сети бурно начали обсуждать исполнение артистов.

Соответствующий клип опубликовали на YouTube-канале "ТНТ" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что легендарная композиция из 70-х "Есть только миг" впервые прозвучала в фильме "Земля Санникова".

Многие фанаты совсем не оценили исполнение знаменитостей. Люди засыпали их волной негативных комментариев.

"MARUV бесподобна, а нафига тут Милохин?", "Спасибо, что Даню так мало показали, я вообще не понял смысла его нахождения в этой песне", "Наверное, этот "перевал" так ужасен, что его нужно вытягивать тиктокерами и известными советскими произведениями. Дизлайк", "Милохин вообще мимо кассы! Сама аранжировка тоже такое себе. Если уж беретесь за настоящую музыку, то делайте на уровне", "Потоптались на отличной песне. Плюнули в вечность. Исполнители – отдельно, текст – отдельно, музыку на всякий случай упростили. Как "Войну и мир" в комиксах почитала", "Взяли и испортили наш народный шедевр. Не позорьтесь", – пишут пользователи в сети.

MARUV и Даня Милохин записали кавер для российского сериала "Перевал Дятлова" Скриншот

MARUV и Даня Милохин записали кавер для российского сериала "Перевал Дятлова" Скриншот

MARUV и Даня Милохин записали кавер для российского сериала "Перевал Дятлова" Скриншот

MARUV и Даня Милохин записали кавер для российского сериала "Перевал Дятлова" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV презентовала клип на песню Sad Song, в котором предстала в провокационном образе.