О кусочке "ковида", гаданиях на суженного и безалкогольном пиве с семечками: новогодний блиц с MARUV

Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) в преддверии новогодне-рождественских праздников поделилась своими планами, как и где будет встречать Новый год, рассказала о традиционных блюдах на праздничном столе, а также призналась, чего хотелось бы себе пожелать в 2021 году.

О новогодних корпоративах, коронавирусе и онлайн-концертах звезда рассказала в блиц-интервью для OBOZREVATEL. Также знаменитость призналась, верит ли она в гадания и приходилось ли ей к ним прибегать.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– Надеюсь, что буду отмечать на сцене со своей командой и со своей семьей, если получится взять их с собой. Очень на это надеюсь.

– Что вам принес уходящий 2020 год?

– Кусочек "ковида" он принес в мою жизнь (смеется). А вообще, наверное, новый опыт работы в онлайн режиме, что тоже очень неплохо.

– Что пожелаете себе в Новом году? Чего хотите достичь в 2021?

– Себе я пожелаю успеха, больших концертных площадок и классных концертов. В 2021 хочу много путешествовать.

– Есть ли у вас какие-то традиции на Новый год? И на Рождество?

- Конечно есть. Традиционно Новый год и Рождество я встречаю на сцене.

– Какие блюда на вашем столе всегда бывают на новогодние и рождественские праздники.

– Самые разные. Я уже много лет вегетарианка, поэтому у меня все достаточно просто: хумус, овощные или фруктовые нарезки, и конечно же семечки с безалкогольным пивом. Это я очень люблю.

– Украшаете ли елку? Живую или искуственную?

– Да, елку всегда украшаю. Предпочитаю искуственную.

Новогодняя фотосессия Instagram MARUV

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– Отмечали в кругу семьи, с салатом оливье. Собирались, смотрели новогодние огоньки, мюзиклы. А когда стала постарше, то мы уже куражились компанией с одноклассниками, сверстниками. Тусовались, пили, смеялись, танцевали. Так и встречали Новый год.

– Верите ли вы в гадания? Гадали ли когда-то на новогодние или рождественские праздники?

– Сейчас в гадания не верю, но когда-то гадала и на Новый год, и на Рождество. Гадания были о суженном-ряженном.

– Предлагают ли вам в этом году выступать на новогодних корпоративах? Сколько стоит вас пригласить?

- Приглашают. А все остальное – мое личное дело, которое никого, кроме меня, не касается.