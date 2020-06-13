Главная Новости
13 июня • обновлено в 12:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме

2.9т
Читать материал на украинском

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) поделилась с поклонниками провокационными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в красном костюме в стиле БДСМ, продемонстрировав роскошную фигуру и подтянутые ягодицы. Свой образ Maruv дополнила шляпкой с ушками.

Maruv (Анна Корсун)

Maruv (Анна Корсун)

Instagram Maruv

"Новый образ для летних концертов", – написала певица.

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Instagram Maruv

Maruv сексуально позирует на камеру

Maruv сексуально позирует на камеру

Instagram Maruv

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Instagram Maruv

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие засыпали Maruv комплиментами, однако другие написали, что наряд "слишком пошлый".

"Секси", "Огонь", "Идеальная", "Фу, не стильно", "Слишком пошлый наряд. Прям ужас", "Как же надоели ж*пы в соцсетях", – написали люди.

Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме
Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме
Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме
Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме
Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме
Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кристина Долматова
Персона
MARUV
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги