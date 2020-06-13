Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) поделилась с поклонниками провокационными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в красном костюме в стиле БДСМ, продемонстрировав роскошную фигуру и подтянутые ягодицы. Свой образ Maruv дополнила шляпкой с ушками.

Maruv (Анна Корсун) Instagram Maruv

"Новый образ для летних концертов", – написала певица.

Соблазнительная Maruv Instagram Maruv

Maruv сексуально позирует на камеру Instagram Maruv

Maruv продемонстрировала "пятую точку" Instagram Maruv

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие засыпали Maruv комплиментами, однако другие написали, что наряд "слишком пошлый".

"Секси", "Огонь", "Идеальная", "Фу, не стильно", "Слишком пошлый наряд. Прям ужас", "Как же надоели ж*пы в соцсетях", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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