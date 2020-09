Maruv презентовала новый клип и вызвала споры в сети. Видео

Украинская певица Maruv презентовала клип на песню Sad Song, в котором предстала в провокационном образе.

Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В нем артистка появляется в откровенном прозрачном белье, чулках и ботинках-стрипах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Клип на песню Sad Song. скриншот видео

Клип вызвал споры в сети. Некоторые пользователи отмечали, что певица слишком откровенно себя ведет, а кто-то заявил, что ему не понравилась песня, хоть и видеоработа сделана качественно.

"Клип крутой, песня – нет", "Все для хайпа", "На фоне Drunk Groove, Siren Song, Focus on me, For You, этот трек вообще не зашел", "Ничего интересного. Приятно для глаз, но не для ушей " – написали в комментариях.

В сети раскритиковали певицу. Скриншот видео

Пользователям не понравилась песня певицы. Скриншот видео

Однако нашлись и те, кому понравился и клип, и песня, и образ певицы. Они засыпали Maruv комплиментами в комментариях под видео.

"Maruv – богиня", "Очень круто, мне понравилось. Чувствуется тот же уровень, с которым Maruv зажгла все чарты", "Необычная, но невероятно красивая работа", "Какой эстетический клип, просто вау", – написали в сети.

Поклонники засыпали певицу комплиментами. Скриншот видео

В сети в восторге от клипа. Скриншот видео

Maruv – Sad Song: смотреть клип

