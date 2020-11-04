MARUV поучаствовала в съемках сериала "Перевал Дятлова" в России

Елена Кордунова Люди 16:27, 4.11.2020

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая часто гастролирует по РФ, рассказала, что приняла участие в съемках нашумевшего российского сериала "Перевал Дятлова".

Так, артистка снялась в клипе официального саундтрека ленты, о чем заявила своим фанатам в Stories на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Певица примерила на себя ролик скалолазки и продемонстрировала декорации клипа. Так, на площадке устроили искусственную метель, а также показали палатки и другие атрибуты лагеря альпинистов.

MARUV поучаствовала в съемках сериала "Перевал Дятлова".
Insragram MARUV
MARUV поучаствовала в съемках российского сериала.
Insragram MARUV

Вместе с MARUV в съемках принял участие молодой российский блогер и исполнитель Даня Милохин. Премьера сериала состоится 16 ноября на телеканале ТНТ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телесериал "Перевал Дятлова" основан на реальных событиях. Он посвящен гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в начале 1959 года и расследованию причин произошедшего.

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