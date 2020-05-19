Maruv показала тело в прозрачном белье: горячее фото

Кристина Долматова Люди 22:56, 19.05.2020 Обновлено: 23:33, 19.05.2020

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в прозрачном боди в бельевом стиле, продемонстрировав соблазнительное тело. Соответствующий снимок певица опубликовала в своих Instagram-сторис.

Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Соблазнительная Maruv
Фото: instagram/maruvofficial

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Maruv, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в откровенном боди
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Соблазнительная Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в откровенном купальнике
Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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