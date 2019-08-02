MARUV показала лесбийскую любовь в провокационном клипе

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) 1 августа представила новый провокационный клип на песню "Между нами".

Соответствующее видео в азиатском стиле было опубликовано на официальном YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Традиционно, в клипе можно наблюдать изобилие латекса и откровенных сцен с намеком на лесбийскую любовь. MARUV предстала с ирокезом и большим веером, а подтанцовка из ее коллектива демонстрировала фрукты в разных местах на теле. Пользователи обратили внимание, что свою коронную фразу "BANG!" артистка заменила на "Мяу!". Песня исполнялась на русском языке.

MARUV на столе в клипе "Между нами" скриншот

Что примечательно, многие обвинили певицу в плалигаите, заметив, что подобные элементы использовались в клипе NIKITA "Искусаю", где героини также показывают авокадо в интимном месте и стол с фруктами. Также многие обратили внимание, что есть внешнее сходство с работой Netta (Нетты Барзилай) – TOY (оба видео представлены ниже).

MARUV "Между нами" - фрукты скриншот

Всего за несколько часов ролик MARUV набрал почти 90 тысяч просмотров в видеохостинге. Поклонники остались разного мнения.

"Японцы в шоке будут, в сапогах по столу скачут", "Стала как вся русская попса. От Maruv здесь нуль", "Слова по-прежнему не несут ни смысла, ни ценности, а вот хореографию полностью заменили простым эротизмом", "Не понравилось", "Это все что угодно, но это не песня", – написали в сети.

MARUV – "Между нами"

Для сравнения: NIKITA – "Искусаю"

Netta – TOY

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.