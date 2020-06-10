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11 июня • обновлено в 02:46
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Maruv показала грудь в прозрачном боди: горячее фото

1.8т
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Украинская певица Maruv (Анна Корсун) обнародовала пикантное фото, на котором ее можно увидеть в откровенном костюме.

Звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в прозрачном боди с наклейками на сосках, в Instagram.

Рядом с Maruv позирует диджей Boosin, который стал автором не одного хита певицы.

MARUV

MARUV

Instagram MARUV

Отметим, что Анна любит откровенные и провокационные костюмы. Предлагаем посмотреть несколько запоминающихся кадров с певицей.

MARUV

MARUV

Instagram MARUV

MARUV

MARUV

Instagram MARUV

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Maruv показала обольстительное тело в откровенном наряде.

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Персоны
Maruv & Boosin MARUV
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