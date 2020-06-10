Maruv показала грудь в прозрачном боди: горячее фото

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) обнародовала пикантное фото, на котором ее можно увидеть в откровенном костюме.
Звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в прозрачном боди с наклейками на сосках, в Instagram.
Рядом с Maruv позирует диджей Boosin, который стал автором не одного хита певицы.
MARUV
Instagram MARUV
Отметим, что Анна любит откровенные и провокационные костюмы. Предлагаем посмотреть несколько запоминающихся кадров с певицей.
MARUV
Instagram MARUV
MARUV
Instagram MARUV
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Maruv показала обольстительное тело в откровенном наряде.
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