MARUV под новым псевдонимом выпустила пошлую песню

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) презентовала эпатажный трек "Новая сила киски" под псевдонимом Shlakoblochina.

Ролик опубликован на официальной странице певицы в Youtube. (Чтобы послушать песню, доскрольте до конца страницы).

MARUV instagram.com/maruvofficial

Новый трек "Новая сила киски" войдет в мини-альбом Fatality.

Сама певица называет проект Shlakoblochina своим альтер эго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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