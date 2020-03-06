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6 марта • обновлено в 17:52
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MARUV под новым псевдонимом выпустила пошлую песню

3.2т
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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) презентовала эпатажный трек "Новая сила киски" под псевдонимом Shlakoblochina.

Ролик опубликован на официальной странице певицы в Youtube. (Чтобы послушать песню, доскрольте до конца страницы).

MARUV

MARUV

instagram.com/maruvofficial

Новый трек "Новая сила киски" войдет в мини-альбом Fatality.

Сама певица называет проект Shlakoblochina своим альтер эго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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Автор
Мария Дидык
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