Maruv показала горячее видео с БДСМ-вечеринки

Украинская певица Maruv и музыкант Boosin презентовали совместную видеоработу на песню I Want You.

Новый клип, действия которого разворачиваются в клубе на вечеринке в стиле БДСМ, появился на YouTube-канале Анны Корсун (настоящее имя исполнительницы Maruv) 17 июня.

Буквально за несколько часов с момента публикации видео набрало более 50 тысяч просмотров.

Режиссером клипа выступила Яна Чаплыгина.

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Отметим, что большинство поклонников оценили горячую видеоработу Maruv. "Это шедевр! Очень круто получилось!", "Я уже премьеру пересмотрел сто раз", "Тот случай, когда, посмотрев клип, опьянел и подумал, вот это уровень у исполнителей. Супер работа" – именно такие комментарии посыпались под видео.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Maruv продемонстрировала аппетитные формы в БДСМ-костюме, позируя на балконе.