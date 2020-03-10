Мартиросян рассказал, почему Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков

Российский комик и звезда Comedy Club Гарик Мартиросян неожиданно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Так, он заявил, что тот "лишил смысла жизни всех КВНщиков".

Об этом он сообщил в интервью Софико Шеварнадзе.

VM

"Хочется сказать про Владимира Зеленского. Этот человек просто лишил смысла жизни всех КВНщиков. Когда-то ко мне подошли и предложили сделать сольный стендап-концерт. Я подумал: "Как классно, я один выступаю на сцене, круто же!". И в этот момент я слышу по телевизору, что Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру на пост президента Украины. И тут все мои проблемы превратились в такие микроскопические… А какой в них смысл? Чем ты занят, а чем занят Владимир Зеленский? Понимаешь уровень? Он руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли моя шутка про Пугачеву завтра или не зайдет? Все что я делаю дальше, во мне не вызывает никаких опасений и проблем. Если бы мне предложили стать президентом какой-нибудь страны. Я б не согласился. Но, зная Зеленского – он очень ответственный человек", - заявил комик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и звезда Comedy Club Гарик Мартиросян рассказал, почему перестал общаться с Владимиром Зеленским.

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