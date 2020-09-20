Мартину исполнилось 72: что известно об авторе "Игры престолов"

Американскому писателю Джорджу Мартину, который создал культовую сагу "Песнь Льда и Огня", исполнилось 72 года. Именно его книги легли в основу известного сериала "Игра престолов".

В честь дня рождения Мартина OBOZREVATEL собрал интересные факты о популярном творце и сценаристе.

Джордж Мартин родился 20 сентября 1948 года в провинциальном городке Бейонне в штате Нью-Джерси в многодетной небогатой семье простого портового грузчика.

Мартин не раз признавался, что впервые познакомился с произведениями западной классической литературы благодаря комиксам производства компании Marvel Comics. Вдохновленный супергероям будущий сценарист получил свою первую награду – премию Alley Awards за рассказ "Powerman vs. The Blue Barrier" в 1965 году.

В школе Мартин сочинял рассказы о монстрах и продавал за гроши своим товарищам и друзьям. Так, за обычный рассказ юноша получал 1 цент, а за самые интересные – за 5. На вырученные деньги он покупал свою любимую шоколадку Milky Way.

Мартин получил журналистское образование, однако после окончание университета стал преподавателем английского языка в Университете Кларка.

В 1980-х Джон переехал в Голливуд, где писал сценарии, а также работал редактором и продюсером.

Впервые Мартин задумался о литературной карьере после прочтения книги Толкина "Властелин колец".

В 1971 году опубликовали первый рассказ Марина "The Hero" ("Герой") в журнале Galaxy Science Fiction.

Настоящую популярность писателю приносит цикл романов "Песнь Льда и Пламени". Серия стала настолько популярной, что была переведена на 45 языков мира и продано более 70 миллионов экземпляров. Первоначально серия книг задумывалась Мартином как трилогия.

Джордж Мартин – филантроп. Писателю не нравится излишнее внимание фанатов.

"Я стал знаменит и просто так прогуляться уже не могу. А еще эти "можно я сделаю с вами селфи"! Клянусь: если бы в моей власти было сжечь все телефоны с камерами, я сделал бы это не задумываясь", – рассказывал писатель.

Американский сценарист ненавидит фан-литературу. Пока поклонники "Игры Престолов" придумывают собственные истории о героях саги, Мартин никак не реагирует на них и даже не читает. На вопрос, разрешил бы он фанатам писать продолжение его историй, Мартин ответил:

"Ни за что пока я жив, но естественно я не всегда буду жить, как говорит Валар Моргулис – все люди смертны. И я не думаю, что если моя жена переживет меня, то позволит это сделать тем, кто фактически не знал писателя и не заботится о его пожеланиях. Это просто дойная корова для них. Так же, по моему мнению, вызывает отвращение Скарлетт, продолжение романа Унесенные ветром".

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