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26 марта • обновлено в 13:50
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Маркл запретила Гарри видеться с семьей: в чем причина

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Меган Маркл запретила своему мужу принцу Гарри лететь в Великобританию, чтобы проведать своего отца принца Чарльза, который заразился коронавирусом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Так, как сообщает близкий друг герцогов Сассекских, Гарри очень переживает за своего 71-летнего отца, так как тот находится в группе риска. По словам инсайдера, принц очень хочет поддержать Чарльза, однако Меган категорически запретила ему это делать.

"Она ни при каких обстоятельствах не позволит ему отправиться в другую страну в разгар пандемии, никаких шансов. По ее мнению, принцу Гарри достаточно поговорить с отцом по телефону", – говорит близкий друг.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл опозорилась в сети и нарвалась на критику. Так герцогиня разозлила сеть своим публичным обращением из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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Гоша Злой
Гоша Злой
макака совсем охренела...какого парнишу сгубила(
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