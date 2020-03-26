Маркл запретила Гарри видеться с семьей: в чем причина

Меган Маркл запретила своему мужу принцу Гарри лететь в Великобританию, чтобы проведать своего отца принца Чарльза, который заразился коронавирусом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, как сообщает близкий друг герцогов Сассекских, Гарри очень переживает за своего 71-летнего отца, так как тот находится в группе риска. По словам инсайдера, принц очень хочет поддержать Чарльза, однако Меган категорически запретила ему это делать.

"Она ни при каких обстоятельствах не позволит ему отправиться в другую страну в разгар пандемии, никаких шансов. По ее мнению, принцу Гарри достаточно поговорить с отцом по телефону", – говорит близкий друг.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл опозорилась в сети и нарвалась на критику. Так герцогиня разозлила сеть своим публичным обращением из-за пандемии коронавируса.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!