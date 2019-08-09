Маркл забрала сына и ушла от принца Гарри - СМИ

Американские СМИ утверждают, что Меган Маркл ушла от принца Гарри, забрав с собой четырехмесячного сына Арчи.
По информации издания National Enquirer между супругами вспыхнула грандиозная ссора.
Принц Гарри и Меган Маркл
mediananny.com
Причиной конфликта стало то, что принца Гарри заставляют повлиять на поведение его супруги. Так, как заявляет источник издания, Маркл должна понять, что она "больше не голливудская звезда, а член королевской семьи с важными обязанностями и ответственностью".
Когда принц Гарри высказал жене свои претензии, она пришла в ярость и начала кричать, что не собирается быть еще одной "безвкусной герцогиней", подобной жене принца Уильяма Кейт Миддлтон. В результате Маркл выбежала из комнаты в слезах и покинула Фрогмор-коттедж с Арчи на руках. Куда направилась герцогиня - неизвестно.
В результате Маркл выдвинула Гарри ультиматум: "Или ты и твоя семья отстанете от меня, или между нами все кончено!". Мужчина пообещал ей, что все наладится, и что они вскоре покинут Великобританию и переедут на ее родину — в США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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