Маркл забрала сына и ушла от принца Гарри - СМИ

Американские СМИ утверждают, что Меган Маркл ушла от принца Гарри, забрав с собой четырехмесячного сына Арчи.

По информации издания National Enquirer между супругами вспыхнула грандиозная ссора.

Принц Гарри и Меган Маркл mediananny.com

Причиной конфликта стало то, что принца Гарри заставляют повлиять на поведение его супруги. Так, как заявляет источник издания, Маркл должна понять, что она "больше не голливудская звезда, а член королевской семьи с важными обязанностями и ответственностью".

Когда принц Гарри высказал жене свои претензии, она пришла в ярость и начала кричать, что не собирается быть еще одной "безвкусной герцогиней", подобной жене принца Уильяма Кейт Миддлтон. В результате Маркл выбежала из комнаты в слезах и покинула Фрогмор-коттедж с Арчи на руках. Куда направилась герцогиня - неизвестно.

В результате Маркл выдвинула Гарри ультиматум: "Или ты и твоя семья отстанете от меня, или между нами все кончено!". Мужчина пообещал ей, что все наладится, и что они вскоре покинут Великобританию и переедут на ее родину — в США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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