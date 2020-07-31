Маркл выплатит британскому таблоиду $87 тысяч: в чем дело

Жена принца Гарри Меган Маркл проиграла первое слушание по делу против Associated Newspapers, издателя таблоида Mail on Sunday и должна оплатить оппоненту 87 тысяч долларов.

Все началось с того, что издание опубликовало личное письмо актрисы отцу Томасу. По мнению Маркл, это нарушило авторские права и конфиденциальность королевской семьи, пишет Daily Mail.

Во время первого слушания, которое прошло онлайн в мае 2020 года, часть обвинений была исключена из искового заявления, так как суд признал их субъективными. На днях издание натолкнулось на документы, подтверждающие, что Меган Маркл оплатит 87 тысяч долларов в качестве судебних расходах, которые пойдут на покрытие расходов ее оппонента на подготовку к защите по пунктам, которые в итоге не будут рассматриваться в ходе дела.

Меган Маркл и принц Гарри Vogue UA

Также герцогиня старалась сохранить в тайне личности друзей, которые ранее согласились анонимно дать показания в ее защиту. Однако представители прессы заявили, что такие требования не соответствуют принципам открытого правосудия Великобритании.

"Associated Newspapers угрожает опубликовать имена пяти женщин, которые год назад решили поговорить с американскими СМИ в условиях полной анонимности, чтобы защитить меня от издевательств в британских таблоидах. Таким образом издатель просто пытается уклониться от ответственности и устроить цирк, чтобы отвлечь внимание от сути этого дела", – заявила Меган.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали особняк, в котором проживают Меган Маркл и принц Гарри после переезда из Великобритании в США.