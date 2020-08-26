Маркл впервые показала их с Гарри дом в США. Видео
Меган Маркл, которая недавно вместе с мужем принцем Гарри приобрела свой первый дом в США, дала интервью активистке Глории Стайн на заднем дворе нового жилья.
Соответствующее видео появилось на Instagram-странице Makers Women. На нем можно увидеть, что жена принца Гарри и журналистка общались на красивой поляне. Меган была одета в брюки в черно-белую полоску с завышенной талией, светлую футболку и шляпу с широкими полями. К слову, во время разговора со Стайн в кадр вошли и собаки королевской пары (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Они просто тоже хотят сниматься", – пошутила Маркл, гладя собак.
Во время интервью Меган и Глория обсуждали правительство, почему каждый голос на президентских выборах важен и зачем женщинам всего мира объединяться.
Напомним: Меган Маркл и принц Гарри переехали в Америку после отказа от королевских привилегий. Сначала супруги жили в арендованном доме в Канаде, а в 2020 году приобрели особняк в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и переехали в него. Их соседями стали Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.
Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.