Маркл впервые показала их с Гарри дом в США. Видео

Меган Маркл, которая недавно вместе с мужем принцем Гарри приобрела свой первый дом в США, дала интервью активистке Глории Стайн на заднем дворе нового жилья.

Соответствующее видео появилось на Instagram-странице Makers Women. На нем можно увидеть, что жена принца Гарри и журналистка общались на красивой поляне. Меган была одета в брюки в черно-белую полоску с завышенной талией, светлую футболку и шляпу с широкими полями. К слову, во время разговора со Стайн в кадр вошли и собаки королевской пары (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Они просто тоже хотят сниматься", – пошутила Маркл, гладя собак.

Меган Маркл показала их с принцем Гарри дом в США (скриншот с видео)

Во время интервью Меган и Глория обсуждали правительство, почему каждый голос на президентских выборах важен и зачем женщинам всего мира объединяться.

Напомним: Меган Маркл и принц Гарри переехали в Америку после отказа от королевских привилегий. Сначала супруги жили в арендованном доме в Канаде, а в 2020 году приобрели особняк в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и переехали в него. Их соседями стали Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

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