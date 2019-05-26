Маркл вляпалась новый конфликт в Британии: что произошло

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в очередную конфликтную ситуацию, так как принципиально отказалась посетить торжественный обед с американским президентом Дональдом Трампом.

Меган не станет принимать участие в программе государственного визита в Великобританию Трампа в начале июня 2019 года. Якобы причиной этому является личная неприязнь Меган к президенту США, пишет Daily Express.

Меган Маркл и Дональд Трамп

Визит президента США Дональда Трампа в Лондон запланирован на 3-5 июня. Супруга принца Гарри вместе с ним должна была принимать участие в официальных мероприятиях, однако от встречи с Трампом она отказалась. Официальной причиной является рождение сына Арчи несколько недель назад, из-за которого Маркл не может присутствовать на всех встречах.

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Однако издание предполагает, что причина отсутствия Маркл иная. Журналисты в Британии напомнили, что герцогиня Сассекская в период президентских выборов в США в 2017 году активно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая против кандидатуры Трампа.

Принц Гарри и Меган Маркл BBC.com

Также Маркл позволяла себе якобы нелицеприятные оценочные суждения в адрес нынешнего главы США, называя его "женоненавистником" и "человеком, сеющим раздор".

Ее супруг принц Гарри, в свою очередь, примет участие только в частном обеде с главой Белого дома и его супругой Меланьей в Букингемском дворце. Он также не будет присутствовать на торжественном банкете в честь Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие, однако отказался назвать имя мальчика.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

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