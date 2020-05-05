Маркл угрожает принцу Гарри разводом: что произошло

Мария Дидык Люди 20:44, 5.05.2020 Обновлено: 20:53, 5.05.2020

Меган Маркл пригрозила принцу Гарри разводом из-за того, что тот захотел вернуться из США в Лондон. Так, бывшая актриса поставила ультиматум своему супругу.

По словам инсайдеров, принц Гарри все чаще думает о том, чтобы вернуться в Великобританию, пишет издание Gossipcop.

Меган Маркл и принц Гарри
ТАСС

Маркл взглядов мужа не разделяет и сильно злится на него за мысли о возвращении на другой континент. Западные таблоиды сообщили, что Меган угрожает Гарри разводом.

"Мне сказали, что Меган рассвирепела, узнав, что Гарри хочет вернуться домой. Она кричала ему: "Можешь уезжать, но Арчи и я останемся в Америке!" — рассказал аноним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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