Маркл угрожает принцу Гарри разводом: что произошло

Меган Маркл пригрозила принцу Гарри разводом из-за того, что тот захотел вернуться из США в Лондон. Так, бывшая актриса поставила ультиматум своему супругу.

По словам инсайдеров, принц Гарри все чаще думает о том, чтобы вернуться в Великобританию, пишет издание Gossipcop.

Меган Маркл и принц Гарри ТАСС

Маркл взглядов мужа не разделяет и сильно злится на него за мысли о возвращении на другой континент. Западные таблоиды сообщили, что Меган угрожает Гарри разводом.

"Мне сказали, что Меган рассвирепела, узнав, что Гарри хочет вернуться домой. Она кричала ему: "Можешь уезжать, но Арчи и я останемся в Америке!" — рассказал аноним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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