Маркл разругалась с принцем Гарри: известна причина

Между герцогами Сассекскими Меган Маркл и принцем Гарри произошел сильный конфликт из-за денег.

Об этом пишет издание New Idea.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Так, сообщается, что сейчас супруги, которые отказались от королевских полномочий и переехали в Канаду, начали испытывать недостаток финансовых средств.

Как пишет издание, Меган заставляет Гарри найти работу, чтобы они не нуждались в деньгах. Якобы Маркл боится, что ее мечты о будущем в Голливуде могут не осуществиться из-за финансовых проблем.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

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