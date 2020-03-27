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27 марта • обновлено в 11:07
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Маркл разругалась с принцем Гарри: известна причина

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Между герцогами Сассекскими Меган Маркл и принцем Гарри произошел сильный конфликт из-за денег.

Об этом пишет издание New Idea.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Так, сообщается, что сейчас супруги, которые отказались от королевских полномочий и переехали в Канаду, начали испытывать недостаток финансовых средств.

Как пишет издание, Меган заставляет Гарри найти работу, чтобы они не нуждались в деньгах. Якобы Маркл боится, что ее мечты о будущем в Голливуде могут не осуществиться из-за финансовых проблем.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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