Маркл придется обеспечивать семью в одиночестве: с какими трудностями столкнулся принц Гарри

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно перестали быть членами королевской семьи. Сейчас супруги снимают дом в Лос-Анджелесе, где планируют прожить некоторое время.

Супруге принца придется обеспечивать семью, поскольку сам Гарри пока не получил рабочую визу в США. Об этом сообщает издание Page Six.

"Для нее все сложилось идеально. Она вернулась в Голливуд с принцем, так еще и может выбирать, кем хочет работать и с кем общаться. Меган всегда мечтала о полноценном голливудском образе жизни и таком влиянии, которое у нее сейчас есть благодаря Гарри", — заявил инсайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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