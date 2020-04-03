Главная Новости
3 апреля • обновлено в 13:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Маркл придется обеспечивать семью в одиночестве: с какими трудностями столкнулся принц Гарри

2.3т
Читать материал на украинском

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно перестали быть членами королевской семьи. Сейчас супруги снимают дом в Лос-Анджелесе, где планируют прожить некоторое время.

Супруге принца придется обеспечивать семью, поскольку сам Гарри пока не получил рабочую визу в США. Об этом сообщает издание Page Six.

Маркл придется обеспечивать семью в одиночестве: что произошло
"Для нее все сложилось идеально. Она вернулась в Голливуд с принцем, так еще и может выбирать, кем хочет работать и с кем общаться. Меган всегда мечтала о полноценном голливудском образе жизни и таком влиянии, которое у нее сейчас есть благодаря Гарри", — заявил инсайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
6
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги