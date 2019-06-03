Маркл нарвалась на критику в Британии из-за денег: названа причина

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз нарвалась на критику в Британии. Так, королевский биограф Анжела Левин назвала ее "экстравагантной", а также обратила внимание на ее расточительство.

По словам Левин, герцогиня тратит слишком много денег и это вызывает негатив у представителей британского общества, передает Express.

Меган Маркл Metro

"Я думаю, что Меган в некоторых случаях была экстравагантной, что не очень хорошо. Известно, что королева скромна, и некоторые представители британской общественности возражают против того, чтобы часть их налога пошла на то, что они считают легкомыслием", - заявила Левин.

В качестве примера Левин вспомнила платье, которое Маркл выбрала, чтобы сфотографироваться по случаю помолвки с принцем Гарри. Его цена составляет 56 тысяч фунтов стерлингов (около 70 775 долларов).

Меган Маркл и принц Гарри ALEXI LUBOMIRSKI

Как ранее писал OBOZREVATEL, Меган Маркл попала в очередную конфликтную ситуацию, так как принципиально отказалась посетить торжественный обед с американским президентом Дональдом Трампом.

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