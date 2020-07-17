Маркл намерена баллотироваться в президенты США, — королевский биограф

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США.

Такое мнение выразила королевский эксперт и биограф семьи Беверли Тернер. По ее словам, именно для этого Маркл переехала в США из Британии, пишет The Mirror.

Тернер отметила, что Маркл всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете, однако она не уверена в том, что Меган заявит об участии в президентской гонке в ближайшее время.

Меган Маркл

"Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится", – утверждает Тернер.

Ранее Маркл заявила, что считает свое решение вернуться в США судьбоносным. Герцогиня неоднократно признавалась, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир.

"Она хочет использовать свой голос для кардинальных перемен в обществе и не исключает карьеру в политике", – рассказывал ранее друг Маркл.

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