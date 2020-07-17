Маркл намерена баллотироваться в президенты США, — королевский биограф
Меган Маркл может баллотироваться в президенты США. Коллаж
Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США.
Такое мнение выразила королевский эксперт и биограф семьи Беверли Тернер. По ее словам, именно для этого Маркл переехала в США из Британии, пишет The Mirror.
Тернер отметила, что Маркл всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете, однако она не уверена в том, что Меган заявит об участии в президентской гонке в ближайшее время.
Меган Маркл
"Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится", – утверждает Тернер.
Ранее Маркл заявила, что считает свое решение вернуться в США судьбоносным. Герцогиня неоднократно признавалась, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир.
"Она хочет использовать свой голос для кардинальных перемен в обществе и не исключает карьеру в политике", – рассказывал ранее друг Маркл.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии;
Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.