Маркл и принц Гарри разводятся? СМИ узнали об интрижке герцогини

В СМИ появилась информация о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл может разрушиться. Так, издание New Idea пишет, что высокопоставленные члены королевской семьи и дворцовые чиновники ведут кризисные переговоры о том, что может произойти, если пара разведется.

Так, по словам источника издания, Меган Маркл флиртовала со своим новым секретарем по связям Кристианом Джонсом и даже пошла с ним на ланч.

Принц Гарри и Меган Маркл Сплетник

По словам инсайдера, Маркл настаивала на том, что она просто пыталась наладить отношения с новым помощником.

Кристиан Джонс BACKGRID

Кристиан Джонс BACKGRID

Королева Британии Елизавета ІІ одобрила отступные для Маркл на сумму 37 миллионов долларов в случае развода. Она приказала дать Меган то, что она хочет — деньги и титул для ее ребенка, который должен быть воспитанным в Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские СМИ назвали пол и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. По версии прессы, герцогиня родит девочку, которую назовут Дианой в честь знаменитой матери принца.

Также недавно появилась информация, что приближенные к королеве Елизавете II лица жестко оскорбляют герцогиню Сассекскую.

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