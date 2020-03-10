Главная Новости
10 марта • обновлено в 10:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Маркл и принц Гарри исполнили последнюю королевскую обязанность: что произошло

675
Читать материал на украинском

Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет в качестве членов Британской королевской семьи.

Они посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает Reuters.

Маркл и принц Гарри исполнили последнюю королевскую обязанность: что произошло

facebook.com/TheBritishMonarchy

Последнее публичное мероприятие, которое посетили супруги, было посвящено дню Содружества наций. Меган и Гарри появились вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, его супругой Камиллой, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Маркл и принц Гарри исполнили последнюю королевскую обязанность: что произошло

facebook.com/TheBritishMonarchy

Маркл и принц Гарри исполнили последнюю королевскую обязанность: что произошло

facebook.com/TheBritishMonarchy

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги