Маркл и принц Гарри исполнили последнюю королевскую обязанность: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет в качестве членов Британской королевской семьи.
Они посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает Reuters.
facebook.com/TheBritishMonarchy
Последнее публичное мероприятие, которое посетили супруги, было посвящено дню Содружества наций. Меган и Гарри появились вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, его супругой Камиллой, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
facebook.com/TheBritishMonarchy
facebook.com/TheBritishMonarchy
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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