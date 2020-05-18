Маркл и Гарри будут возвращать долг королеве 11 лет: за что рассчитываются

Меган Маркл и принц Гарри начали возвращать в британскую казну деньги, которые они потратили на ремонт Фрогмор-хауса. Это 2,4 млн фунтов стерлингов.

Об этом пишет издание Harpers Bazar.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, известно, что особняк Меган и Гарри получили от королевы Елизаветы в подарок на свадьбу. Однако супруги решили провести в нем реставрационные работы: обновили внутренний дизайн интерьера, установили новую систему отопления, газа и водоснабжения.

Ремонтные работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов. А после того, как Меган и Гарри сложили свои полномочия, они обязались вернуть всю эту сумму полностью. Более того, сообщается, что Гарри уже начал перечислять деньги: каждый месяц принц будет отдавать по 18 тыс фунтов. На полное покрытие долга у него уйдет 11 лет.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл во время ее первого интервью для программы Good Morning America после отказа от королевских привилегий.