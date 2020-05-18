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18 мая • обновлено в 12:55
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Маркл и Гарри будут возвращать долг королеве 11 лет: за что рассчитываются

4.2т
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Меган Маркл и принц Гарри начали возвращать в британскую казну деньги, которые они потратили на ремонт Фрогмор-хауса. Это 2,4 млн фунтов стерлингов.

Об этом пишет издание Harpers Bazar.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Так, известно, что особняк Меган и Гарри получили от королевы Елизаветы в подарок на свадьбу. Однако супруги решили провести в нем реставрационные работы: обновили внутренний дизайн интерьера, установили новую систему отопления, газа и водоснабжения.

Ремонтные работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов. А после того, как Меган и Гарри сложили свои полномочия, они обязались вернуть всю эту сумму полностью. Более того, сообщается, что Гарри уже начал перечислять деньги: каждый месяц принц будет отдавать по 18 тыс фунтов. На полное покрытие долга у него уйдет 11 лет.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл во время ее первого интервью для программы Good Morning America после отказа от королевских привилегий.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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