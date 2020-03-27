Маркл и Гарри внезапно сбежали из Канады: что случилось

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри вместе с 10-месячным сыном Арчи переехали из Канады в Лос-Анджелес.
Об этом пишет издание The Sun.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Так, сообщается, что Меган и Гарри приняли решение о переезде незадолго до того, как Америка и Канада временно закрыли границы из-за пандемии коронавируса.
"Этот переезд планировался некоторое время. Они поняли, что Канада не подходит им по разным причинам и они хотят обосноваться в районе Лос-Анджелеса", – говорит инсайдер.
Принц Гарри и Меган Маркл
Getty
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.
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