Маркл и Гарри внезапно сбежали из Канады: что случилось

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри вместе с 10-месячным сыном Арчи переехали из Канады в Лос-Анджелес.

Об этом пишет издание The Sun.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, сообщается, что Меган и Гарри приняли решение о переезде незадолго до того, как Америка и Канада временно закрыли границы из-за пандемии коронавируса.

"Этот переезд планировался некоторое время. Они поняли, что Канада не подходит им по разным причинам и они хотят обосноваться в районе Лос-Анджелеса", – говорит инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

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