Маркл и Гарри тайно увезли сына из Британии

Меган Маркл и ее муж принц Гарри тайно увезли сына из Британии. Супруги совершили секретную поездку в Испанию.
Как оказалось, герцоги Сассекские отправились на Ибицу, пишет "Cosmopolitan".
Legion-Media
Сразу после празднования дня рождения Маркл пара улетела на Балеарские острова. Арчи находился вместе с родителями. Супруги воспользовались услугами частного самолета. Вместе с ними в Испанию отправились личные телохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!