Маркл и Гарри тайно увезли сына из Британии

Меган Маркл и ее муж принц Гарри тайно увезли сына из Британии. Супруги совершили секретную поездку в Испанию.

Как оказалось, герцоги Сассекские отправились на Ибицу, пишет "Cosmopolitan".

Legion-Media

Сразу после празднования дня рождения Маркл пара улетела на Балеарские острова. Арчи находился вместе с родителями. Супруги воспользовались услугами частного самолета. Вместе с ними в Испанию отправились личные телохранители.

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