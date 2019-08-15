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Маркл и Гарри тайно увезли сына из Британии

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Меган Маркл и ее муж принц Гарри тайно увезли сына из Британии. Супруги совершили секретную поездку в Испанию.

Как оказалось, герцоги Сассекские отправились на Ибицу, пишет "Cosmopolitan".

Маркл и Гарри тайно увезли сына из Британии

Legion-Media

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Сразу после празднования дня рождения Маркл пара улетела на Балеарские острова. Арчи находился вместе с родителями. Супруги воспользовались услугами частного самолета. Вместе с ними в Испанию отправились личные телохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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