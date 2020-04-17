Маркл и Гарри тайно нарушили самоизоляцию: в чем причина

Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в США, тайно нарушили самозоляцию и поработали курьерами.

Об этом пишет издание Express.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, по словам местного жителя, который заказал обычную еду от Project Angel Food, он был шокирован, когда утром в дверь его дома постучались двое неизвестных с "очень знакомыми лицами". Которые, как выяснилось, были Меган и Гарри.

"На них были маски, и они были одеты в джинсы, но очень хорошие джинсы. Я думал, что высокий рыжий парень выглядел довольно знакомым, а эта девушка была очень хорошенькой. Затем я увидел большие черные внедорожники с охранниками за ними", – вспоминает мужчина.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Сообщается, что в тот день Меган и Гарри помогали организации Project Angel Food доставить продукты для людей, живущих с такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, рак, почечная недостаточность.

"Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от их нагрузки. Таким образом, они осуществили поставки в Западном Голливуде в тот день", – рассказал директор организации Ричард Аюб.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Малибу, Калифорния, который принадлежал американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону.