Маркл и Гарри тайно нарушили самоизоляцию: в чем причина

Анна Михно Люди 12:41, 17.04.2020 Обновлено: 12:42, 17.04.2020

Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в США, тайно нарушили самозоляцию и поработали курьерами.

Об этом пишет издание Express.

Меган Маркл и принц Гарри
Getty

Так, по словам местного жителя, который заказал обычную еду от Project Angel Food, он был шокирован, когда утром в дверь его дома постучались двое неизвестных с "очень знакомыми лицами". Которые, как выяснилось, были Меган и Гарри.

"На них были маски, и они были одеты в джинсы, но очень хорошие джинсы. Я думал, что высокий рыжий парень выглядел довольно знакомым, а эта девушка была очень хорошенькой. Затем я увидел большие черные внедорожники с охранниками за ними", – вспоминает мужчина.

Меган Маркл и принц Гарри
Getty

Сообщается, что в тот день Меган и Гарри помогали организации Project Angel Food доставить продукты для людей, живущих с такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, рак, почечная недостаточность.

"Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от их нагрузки. Таким образом, они осуществили поставки в Западном Голливуде в тот день", – рассказал директор организации Ричард Аюб.

Принц Гарри и Меган Маркл
Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Малибу, Калифорния, который принадлежал американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону.

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