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30 марта • обновлено в 13:01
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Маркл и Гарри решились на еще одного ребенка

1.1т
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Меган Маркл и принц Гарри задумались о том, чтобы стать родителями во второй раз.

Инсайдеры сообщают, что Меган надеется забеременеть уже в ближайшее время, пишет US Weekly.

Маркл и Гарри решились на еще одного ребенка
"Они займутся решением этого вопроса уже скоро. Они просто хотят сначала прочно освоиться в своем новом окружении и уделить Арчи как можно больше внимания. Меган с Гарри все еще наслаждаются этими драгоценными первыми днями с ним. Они твердо намерены завести еще одного ребенка", — рассказал инсайдер.

Отмечается, что Меган и Гарри переехали из Канады в США и сейчас живут в Лос-Анджелесе. Известно, что супруги в дальнейшем думают переехать в Калифорнию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

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Автор
Мария Дидык
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