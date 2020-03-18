Маркл и Гарри пострадали из-за коронавируса: что случилось

Меган Маркл и принц Гарри вынуждены отменить свои планы: супруги не смогут сложить королевские полномочия 31 марта из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, как пишет таблоид, сейчас герцоги Сассекские находятся в Канаде, где правительство приняло решение закрыть границы и ограничить сообщение с другими странами.

Помимо того, что Меган и Гарри придется перенести отречение от королевской семьи на неопределенный срок, принцу, как пишет издание, будет не легко перенести разлуку с близкими, которые остались в Великобритании.

"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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