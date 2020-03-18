Маркл и Гарри пострадали из-за коронавируса: что случилось

Меган Маркл и принц Гарри вынуждены отменить свои планы: супруги не смогут сложить королевские полномочия 31 марта из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает издание Mirror.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Так, как пишет таблоид, сейчас герцоги Сассекские находятся в Канаде, где правительство приняло решение закрыть границы и ограничить сообщение с другими странами.
Помимо того, что Меган и Гарри придется перенести отречение от королевской семьи на неопределенный срок, принцу, как пишет издание, будет не легко перенести разлуку с близкими, которые остались в Великобритании.
"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – пишет издание.
Принц Гарри и Меган Маркл
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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