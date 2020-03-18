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18 марта • обновлено в 09:40
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Маркл и Гарри пострадали из-за коронавируса: что случилось

1.8т
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Меган Маркл и принц Гарри вынуждены отменить свои планы: супруги не смогут сложить королевские полномочия 31 марта из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Так, как пишет таблоид, сейчас герцоги Сассекские находятся в Канаде, где правительство приняло решение закрыть границы и ограничить сообщение с другими странами.

Помимо того, что Меган и Гарри придется перенести отречение от королевской семьи на неопределенный срок, принцу, как пишет издание, будет не легко перенести разлуку с близкими, которые остались в Великобритании.

"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

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Автор
Анна Михно
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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