Маркл и Гарри планируют сбежать из США: в чем причина

Анна Михно Люди 12:51, 24.04.2020 Обновлено: 12:53, 24.04.2020

Меган Маркл и принц Гарри, которые вместе с сыном Арчи недавно уехали из Канады, планируют сбежать из США, где живут сейчас.

Об этом пишет издание New Idea.

Меган Маркл и принц Гарри
pagesix.com

Сообщается, что желание покинуть Калифорнию возникло у герцогов по нескольким причинам. Одной из них являются финансовые проблемы: Меган и Гарри не могут найти источник заработка, так как из-за карантина производство фильмов остановилось, поэтому Маркл не удается договориться о новых съемках. Попытки Гарри найти работу также безуспешны.

Меган Маркл и принц Гарри
cosmopolitan.com

Кроме того, сам принц, который сначала предвкушал свободную жизнь в Америке, оказался не готов к реалиям. Более того, инсайдер рассказал, что Гарри сейчас живется очень непросто.

Меган Маркл и принц Гарри
insider.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл во время ее первого интервью для программы Good Morning America после отказа от королевских привилегий.

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