Маркл и Гарри купили особняк у звезды Голливуда: как выглядит дом за $15 млн

Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Малибу, Калифорния, который принадлежал американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону.
Как пишет Daily Mail, стоимость особняка составила 15 миллионов долларов.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Так, как сообщается, ранее в Instagram местного риелтора Андреа Пайлот появилось сообщение о том, что особняк был продан, но вскоре пост удалили. Компания, продававшая дом, опровергла информацию о продаже, но местные СМИ утверждают, что сделка все же состоялась. Однако в ходе сделки стороны подписали соглашение о конфиденциальности.
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Сообщается, что дом расположен в очень уединенном месте и выглядит крайне привлекательно.
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
В доме есть пять спален, тренажерный зал и шикарная кухня.
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Также на территории имеется два бассейна и открывается вид на Тихий океан. Кроме того, неподалеко расположен дом мамы Меган Маркл.
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу
dailymail.co.uk
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри нарвались на критику после презентации своего нового благотворительного проекта.
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