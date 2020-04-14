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14 апреля • обновлено в 15:26
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Маркл и Гарри купили особняк у звезды Голливуда: как выглядит дом за $15 млн

1.7т
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Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Малибу, Калифорния, который принадлежал американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону.

Как пишет Daily Mail, стоимость особняка составила 15 миллионов долларов.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Так, как сообщается, ранее в Instagram местного риелтора Андреа Пайлот появилось сообщение о том, что особняк был продан, но вскоре пост удалили. Компания, продававшая дом, опровергла информацию о продаже, но местные СМИ утверждают, что сделка все же состоялась. Однако в ходе сделки стороны подписали соглашение о конфиденциальности.

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Сообщается, что дом расположен в очень уединенном месте и выглядит крайне привлекательно.

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

В доме есть пять спален, тренажерный зал и шикарная кухня.

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Также на территории имеется два бассейна и открывается вид на Тихий океан. Кроме того, неподалеко расположен дом мамы Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Малибу

dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри нарвались на критику после презентации своего нового благотворительного проекта.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
США
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