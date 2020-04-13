Маркл и Гарри готовы рассказать о своей жизни за кругленькую сумму

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри решили дать откровенное интервью о своей жизни во дворце.

По словам инсайдеров, они рассматривают возможность беседы со знаменитыми интервьюерами — Опрой Уинфри или Эллен Дедженерес. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Такие переговоры герцогиня Сассекская начала вести еще в январе. Источники раскрыли и стоимость откровений семейной пары: они готовы дать интервью за вознаграждение в размере миллиона долларов. Часть этих средств должна пойти на благотворительность. Предположительно герцоги переведут деньги врачам, которые борются с коронавирусом.

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