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13 апреля • обновлено в 08:01
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Маркл и Гарри готовы рассказать о своей жизни за кругленькую сумму

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38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри решили дать откровенное интервью о своей жизни во дворце.

По словам инсайдеров, они рассматривают возможность беседы со знаменитыми интервьюерами — Опрой Уинфри или Эллен Дедженерес. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Маркл и Гарри готовы рассказать о своей жизни за кругленькую сумму

Такие переговоры герцогиня Сассекская начала вести еще в январе. Источники раскрыли и стоимость откровений семейной пары: они готовы дать интервью за вознаграждение в размере миллиона долларов. Часть этих средств должна пойти на благотворительность. Предположительно герцоги переведут деньги врачам, которые борются с коронавирусом.

Маркл и Гарри готовы рассказать о своей жизни за кругленькую сумму

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
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