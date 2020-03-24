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24 марта • обновлено в 09:26
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Маркл досрочно избавилась от королевского статуса: что случилось

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Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

Об этом пишет издание People.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Так, как сообщается, на сайте благотворительной организации Smart Works Charity, патроном которой является Маркл, были удалены все упоминания о Меган как о королевской особе.

Если раньше на сайте было указано "Наш королевский покровитель, герцогиня", то теперь осталось лишь "Герцогиня Сассекская".

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Кроме того, внесла коррективы на своем сайте и Ассоциация университетов Содружества, убрав "Ее королевское высочество" и оставив лишь титул.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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