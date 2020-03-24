Маркл досрочно избавилась от королевского статуса: что случилось

Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

Об этом пишет издание People.

Меган Маркл Getty

Так, как сообщается, на сайте благотворительной организации Smart Works Charity, патроном которой является Маркл, были удалены все упоминания о Меган как о королевской особе.

Если раньше на сайте было указано "Наш королевский покровитель, герцогиня", то теперь осталось лишь "Герцогиня Сассекская".

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Кроме того, внесла коррективы на своем сайте и Ассоциация университетов Содружества, убрав "Ее королевское высочество" и оставив лишь титул.

Меган Маркл и принц Гарри

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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