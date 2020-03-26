Известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 69 лет.

Об этом сообщила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, передает Daily Mail.

Марк Блум Фото: eightieskids.com

"С любовью и тяжелым сердцем сообщаем, что Марк Блум, наш дорогой старый друг и непревзойденный актер умер на этой неделе", – привело заявление театральной компании издание.

Отметим, что Марк Блум известный по таким фильмам, как "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди". Кроме того, он играл в таких сериалах, как "Моцарт в джунглях" и "Клан Сопрано".

Марк Блум в фильме "Крокодил Данди" Фото: eightieskids.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

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