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26 марта • обновлено в 21:03
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Звезда Голливуда Марк Блум скончался от коронавируса

10.7т
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Известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 69 лет.

Об этом сообщила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, передает Daily Mail.

Марк Блум

Марк Блум

Фото: eightieskids.com

"С любовью и тяжелым сердцем сообщаем, что Марк Блум, наш дорогой старый друг и непревзойденный актер умер на этой неделе", – привело заявление театральной компании издание.

Отметим, что Марк Блум известный по таким фильмам, как "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди". Кроме того, он играл в таких сериалах, как "Моцарт в джунглях" и "Клан Сопрано".

Марк Блум в фильме "Крокодил Данди"

Марк Блум в фильме "Крокодил Данди"

Фото: eightieskids.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

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Автор
Кристина Долматова
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