Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 22:03, 21.05.2020 Обновлено: 22:11, 21.05.2020

Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором сверкнула стройными ногами.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной рубашке, сидя на косметическом столике.

Мария Кожевникова
Фото: instagram/mkozhevnikova

"Я Вас люблю. Пусть у вас будет все хорошо!" – написала Кожевникова.

Мария Кожевникова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/mkozhevnikova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото звезды. И засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова порадовала поклонников соблазнительными фотографиями, на которых похвасталась роскошными формами.

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