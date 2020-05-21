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21 мая • обновлено в 22:12
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Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото

1.5т
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Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором сверкнула стройными ногами.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной рубашке, сидя на косметическом столике.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова

Фото: instagram/mkozhevnikova

"Я Вас люблю. Пусть у вас будет все хорошо!" – написала Кожевникова.

Мария Кожевникова сексуально позирует на камеру

Мария Кожевникова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/mkozhevnikova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото звезды. И засыпали ее комплиментами.

Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото
Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото
Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото
Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова порадовала поклонников соблазнительными фотографиями, на которых похвасталась роскошными формами.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Мария Кожевникова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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