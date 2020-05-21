Мария Кожевникова похвасталась стройными ногами: пикантное фото

Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором сверкнула стройными ногами.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной рубашке, сидя на косметическом столике.
Мария Кожевникова
Фото: instagram/mkozhevnikova
"Я Вас люблю. Пусть у вас будет все хорошо!" – написала Кожевникова.
Мария Кожевникова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/mkozhevnikova
Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото звезды. И засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова порадовала поклонников соблазнительными фотографиями, на которых похвасталась роскошными формами.
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