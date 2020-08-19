Марины-Пимены 2020: дата, история праздника и что категорически нельзя делать

Ежегодно 20 августа (7 августа по старому стилю) православные верующие чтят память двух святых великомучеников – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. В народе праздник назвали День Марины-Пимены.

Праздник издавна считался днем покровительства нуждающихся. В этот день было принято помогать бедным и больным. OBOZREVATEL рассказывает историю и традиции праздника, а также предлагает узнать о том, что запрещено делать в этот день.

День Марины-Пимены: история праздника

Святой мученик Марин жил в Кесарии Палестинской в III веке и был родом из знатной римской семьи. Так же, как тысячи христиан, тайно исповедовавших христианство, Марин подвергся гонениям со стороны идолопоклонников. Вначале святому предлагали добровольно отречься от веры и принести жертву языческим богам. Однако он не согласился на это и стойко выдержал все пытки. Его бичевали, бросали на стальные раскаленные прутья, опускали в кипящую воду, но, к удивлению палачей, кипяток не приносил вреда святому Марину.

Святой мученик Марин azbyka.ru

Тогда его велели бросить на растерзание львам. Марин начал молиться Господу, и дикие звери не тронули его. Мученик был казнен из-за того, что разрушил языческий жертовник и привселюдно заявил о своей преданности Богу и Иисусу Христу.

Святой Пимен Многоболезненный всю жизнь был нездоров и слаб. После его прихода в Печерский монастырь однажды ночью к нему явились ангелы, предупредив, что день выздоровления будет означать его скорую смерть. В день кончины Пимена явилось изображение трех огненных столпов над церковью.

Святой Пимен Многоболезненный bolshoi-zlatoust.ru

Пимен Печерский был игуменом Печерской лавры до 1141 года, он трудился в Дальних пещерах. Его также называли Постником, так как он ел только один раз в день и в минимальном количестве. Пимен молился о продлении своих страданий, чтобы родители не забрали его из обители и он смог принять монашеский постриг. Бог внял его молитвам, и, согласно преданию, обряд пострижения над ним совершили ангелы.

Традиции и приметы на Марины-Пимены

В старину считалось, что святые Марин и Пимен являлись покровителями бедствующих, поэтому существовал обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами и фруктами.

Также считалось, что здоровый и сильный человек должен оказать помощь вдовам и сиротам – им помогали работать в поле, убирать несжатый хлеб, а в приюты относили гостинцы и продукты питания.

На Марины-Пимены нельзя плохо обходиться с аистами Pixabay

На Марины-Пимены. кроме прочего, начинается заготовка лекарственных трав. Считалось, что снадобья и отвары, приготовленные из трав, собранных в этот день, имеют особенную целебную силу и способны вылечить практически любую болезнь. Особенно полезными считались также травяные чаи для детей и пожилых людей: первым они помогали расти крепкими и здоровыми, другим же придавали силы.

Что нельзя делать на Марины-Пимены: категорические запреты

Считается, что ночью на улице в этот день запрещено гулять, потому что можно надолго заболеть.

Этот день хорошо подходит для планирования будущего, но плохо – для быстрых решений. Скоропалительные решения могут привести к крайне негативным последствиям.

Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями и тд. Предки верили, что нарушение этого запрета приведет к пожару.

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