Марина Поплавская умерла два года назад: чем жила и как погибла звезда "Дизель Шоу"

Ровно два года назад в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу". Ей было 48 лет.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить творческий путь и самые интересные факты из биографии артистки. А также о трагическом дне, который "забрал" Поплавскую.

Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область). Именно здесь прошло все ее детство. С раннего возраста она мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После чего пошла работать в школу учителем украинского языка и литературы.

Марина Поплавская clutch.ua

Со студенческих лет проявила свое особое обаяние и актерский талант, поэтому ее с радостью пригласили в команду КВН "Девчонки из Житомира". Добиться в премьер-лиге особых результатов не удалось, зато на музыкальных фестивалях она отличилась.

Марина Поплавская glamurchik.tochka.net

После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, ее пригласило руководство российского канала НТВ, где она какое-то время была ведущей телепередачи "На троих". Именно работа в этом проекте в полной мере раскрыла все таланты Марины. С 2015 года артистка работала в "Дизель Шоу". Исполняла роли "типичных женщин" – тещи, жены и мамы.

Актеры "Дизель Шоу" lifestyle.24tv.ua

Марина Поплавская mignews.com

Жизнь звезды оборвалась внезапно и трагически. 20 октября автобус с участниками шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП четверо коллег Марины получили различные травмы, а сама она погибла до приезда скорой помощи. По сообщениям СМИ, актриса сидела на переднем сидении автобуса "Неоплан", который столкнулся с грузовиком. От удара Поплавскую буквально разорвало на части, шансов выжить у нее не было.

Марина Поплавская znaj.ua

Церемония прощания с Мариной Поплавской состоялась 22 октября в Житомире, где она жила и работала. Попрощаться со звездой пришли сотни поклонников ее творчества. Похоронили артистку на Корбутовском кладбище.

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