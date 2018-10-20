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Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

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Под Киевом 20 октября произошла трагедия - актеры из юмористического "Дизель Шоу" попали в смертельное ДТП, в котором погибла Марина Поплавская.

OBOZREVATEL собрал интересные факты из биографии артистки.

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Марина Поплавская была участницей команды КВН "Девчонки из Житомира", актрисой, учителем русского языка и литературы, певицей, а также актрисой юмористического "Дизель Шоу".

Работа на телевидение для нее не являлась основной, так как она совмещала работу артистки с учительской деятельностью в школе. Стаж 24 года, примечательно, что именно этим достижением она больше всего и гордилась.

Родилась Поплавская в 1972 году в украинском городе Новоград. Там и прошло ее детство. Ее детская мечта была стать учителем, чего она без проблем добилась. После окончания школы поступила в Житомирский государственный университет им. И. Франко. Выпустившись, стала работать по специальности – учителем русского языка и литературы в школе №33 города Житомир.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Марина Поплавская в 4-Г классе

О детстве и личной жизни артистки мало известно, так как в при общении с журналистами она об этом мало что говорила, больше рассказывала о работе и творчестве.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

При этом актерские таланты Поплавской стали проявляться еще в студенческие годы,девушка участвовала в КВН. Ее пригласили в команду "Девчонки из Житомира". К сожалению, добиться в премьер-лиге особенных результатов не удалось.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, руководство одной из российских телестудий пригласило Поплавскую к себе. Там она получила роль ведущей.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Образовательное дело ей пришлось приостановить, поскольку сложно было совмещать работу в Житомире и в Москве.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Однако наибольшую славу артистке принесло участие в юмористическом телешоу "Дизель Шоу", которое с 2015 года начало выходить на телеканале ICTV.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Самыми популярными ролями Поплавской были - "жена с характером", "теща", "женщина, которая поет".

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Жена с характером. Ее неповторимые образы напористых, властных женщин – приводили в полный восторг не только зрителей, но и остальных актеров "Дизель Студио". Но настоящий шквал аплодисментов она срывала, играя в дуете с Евгением Сморыгиным. Ведь жена с характером и очень покладистый муж – вечная классика качественного юмора.

Теща. Достаточно избитая и распространенная тема всегда наполнялась свежестью и новизной, когда в роли тещи играла Марина Поплавская.

Женщина, которая поет. Когда Марина выходила на сцену с песней, то все готовились получать море удовольствия. В дуэте с Викторией Булитко они пели о жизненном, превращая обыденные вещи в настоящее шоу юмора и смеха.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Марину Поплавскую знают многие на всем постсоветском пространстве, но собственную семью создать ей так и не удалось. Детей также не удалось завести. Женщина любила проводить время в школе и со своими племянниками.

Всю свою жизнь Марина Поплавская посвятила КВН, детям и любимой работе на телевидении.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Девизом по жизни у Поплавской было: "Артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда".

"Я про это много знаю, поскольку у меня нет специального образования. Учусь и расту над собой постоянно. Ни на что не променяю сцену и свой успех, любовь поклонников, аплодисменты и свои роли на сцене "DIZEL Шоу", - прокомментировала когда-то Марина свой девиз.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом: интересные факты из жизни и яркие фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская.

Персона
Марина Поплавская
Место
УкраинаКиев
Объекты
Дизель ШоуДТПбиографияфотографии
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