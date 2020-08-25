Маричка Падалко и двое ее детей заразились COVID-19

Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с двумя своими детьми.

Ведущая отметила, что ее сын уже выздоровел, а сама Маричка и ее дочка продолжают лечиться. О том, как протекала болезнь, Падалко написала на личной странице в Facebook.

"Я и двое моих детей заразились коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем. Муж и младшая дочка не заразились", – рассказала Падалко.

Ведущая переболела коронавирусом Facebook Марички Падалко

Она рассказала, что первым заболел ее сын, однако семья не знала, что у мальчика был именно коронавирус. Позже в больницу с высокой температурой попала дочка ведущей. У Падалко симптомы появились позже, болезнь протекала в легкой форме – была повышена температура и сонливость.

Также телезвезда отметила, что ее семья придерживалась всех рекомендаций по соблюдению карантина, но несмотря на это переболела COVID'ом.

"Вирус очень заразный и коварный. Мы не поехали в отпуск, придерживались масочного режима, не были в контакте с очевидными носителями болезни и все равно заболели. В то же время, в тесном контакте с явными больными, два человека из пяти в семье не заразились. Меня поразила скорость вируса. Сегодня ты свободно бегаешь на пробежке, завтра начинаешь кашлять, послезавтра у тебя уже диагностируют бронхит с подозрением на одностороннюю пневмонию. Это я о себе. Или ты почти оправился от ОРВИ, и только на девятый день от начала симптомов появляется температура больше 40, и кашель начинается снова. Это о дочке", – отметила Маричка Падалко.

Facebook Марички Падалко

Facebook Марички Падалко

Facebook Марички Падалко

Facebook Марички Падалко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Ольга Фреймут подтвердила информацию о своем заражении коронавирусом. О том, где заболела и как – она не знает. Сейчас телеведущая находится на лечении и самоизоляции дома.